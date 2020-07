Tuttosport - Dzeko alla Juve, i bianconeri ci pensano

Nell'elenco dei candidati per l'attacco della Juventus c'è anche Edin Dzeko. L'obiettivo più concreto rimane comunque il napoletano Milik.

AAA centravanti cercasi. La ha individuato il proprio obiettivo per la prossima annata e intende andare fino in fondo. ll nome più caldo è noto: Arek Milik, che ha già detto sì a un possibile trasferimento a Torino. Ma occhio alla sorpresa: Edin Dzeko.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' lancia la bomba: c'è anche il bosniaco nella lista della spesa della Juventus. Un'operazione favorita dai buoni rapporti tra i dirigenti bianconeri e quelli della e dalla probabile, se non certa, assenza giallorossa dalla prossima . Per il secondo anno di fila.

Un possibile ridimensionamento che potrebbe portare alla ridiscussione di una partenza di Dzeko, già vicinissimo all' 12 mesi fa. Allora non se ne fece nulla: il bosniaco rimase alla Roma, prolungò il proprio contratto e l'avventura nella Capitale, iniziata nel 2015 con l'arrivo dal .

Come sottolinea il quotidiano torinese, Dzeko gode dell'apprezzamento di Maurizio Sarri, che lo considera perfetto per completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Il tutto a discapito di Higuain, nuovamente fuori dai progetti della Juventus dopo essere stato a lungo sul mercato nell'estate del 2019.

Il punto a favore di un arrivo di Dzeko alla Juventus è il costo non elevatissimo del cartellino. Certamente inferiore rispetto a quello di un Raul Jimenez, altro nome nell'orbita della Signora, o dello stesso Milik. A pesare in senso negativo è invece l'età: 34 anni compiuti a marzo. Non l'ideale in un'ottica di ringiovanimento della rosa.

Valutazioni che la Juventus porterà avanti nelle prossime settimane, con un solo punto fermo: la necessità di cambiare qualcosa in attacco, di acquistare una punta vera al posto di un Higuain che, oggi, sembra sempre più lontano da . All'elenco dei candidati si è aggiunto pure Dzeko.