Tuttosport - L'agente di Callejon tratta la cessione immediata all'Espanyol

Con l'arrivo di Politano al Napoli il giocatore spagnolo potrebbe lasciare la squadra azzurra già nei prossimi giorni di calciomercato.

Politano è in arrivo ufficialmente a , pronto a iniziare la sua avventura con gli azzurri. Visite mediche a per il giocatore oramai ex , che firmerà fino al 2024. Abbondanza in attacco per la formazione di Gattuso che ora deve cedere un elemento: probabilmente Younes, ma occhio a Josè Maria Callejon.

Secondo Tuttosport, infatti, De Laurentiis sarebbe seriamente pensando a tenere Younes e sacrificare Callejon. L'agente di quest'ultimo, Quilon, starebbe infatti trattando l'immediata cessione del suo assistito a diversi club spagnoli, sopratutto l'.

Simbolo del Napoli dal 2013, praticamente sempre in campo durante queste stagioni, Callejon si è messo in mostra con l'Espanyol tra il 2008 e il 2011 prima di passare al e dunque in azzurro. Rispetto al passato ha perso il feeling con il goal e per questo motivo potrebbe essere arrivato il momento dell'addio.

Classe 1987, con il cambio di allenatore, prima sotto Ancelotti e dunque sotto Gattuso, Callejon è diventato esterno di centrocampo, perdendo quel movimento ad inserirsi che aveva fatto innamorare i tifosi del Napoli, portandolo a raggiungere quattro volte la doppia cifra nelle sue prime cinque annate.

Il feeling tra Callejon e i tifosi del Napoli non sembra più quello di un tempo, sopratutto per una difficile situazione di classifica, ma l'immediata cessione potrebbe comunque non realizzarsi. Diverso il discorso per giugno, visto il contratto in scadenza tra cinque mesi.

Nell'ultima settimana di calciomercato il Napoli, come quasi tutte le squadre di , deve ancora sistemare la sua rosa. Politano sarà presto azzurro, chi lascerà? Non resta che aspettare.