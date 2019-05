Tutorial PES: come acquistare i migliori giocatori

Pro Evolution Soccer (PES) è il videogioco più amato tra gli appassionati di football: I 2 Bomber del Freestyle si cimentano con il calciomercato.

Arriva anche il terzo appuntamento di PES 2019, in cui Konami ha collaborato con Emiliano 'S-Venom' Spinelli, vice-campione europeo e cinque volte campione italiano di PES. Insieme a lui per cinque video tutorial anche I 2 bomber del Freestyle, amatissimi youtubers con 800.000 iscritti, così da scoprire come puntare ad essere un top player nel videogioco più amato tra gli appassionati di football.

Nel terzo tutorial spazio al calciomercato, spiegato con dovizia di particolari da S-Venom. Per ottenere giocatori più importanti durante le proprie sfide su PES 2019 esistono tre metodi: l'osservatore, il box draw e acquistarli attraverso gli IG Points e le monete Myclub. Nel videogioco di Konami i livelli dei giocatori sono quattro: bronzo, bianco, oro e nero.

Da quest'anno PES ha tra l'altro aggiunto l'amatissima novità Agenti Speciali, in cui i giocatori possono essere acquistati solo con le monete del Myclub.

Ancora una volta i due bomber sono chiamati a mettere in pratica quanto appreso dagli insegnamenti di Emiliano, stavolta affidandosi sia al caso che all'abilità per trovare il miglior giocatore per il proprio team. Chi avrà ottenuto il minor valore overall totale tra i vari calciatori trovati, dovrà ovviamente affrontare una penitenza. Guarda il video e scopri chi ha vinto!

