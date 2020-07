As - Suggestione Turchia per Mandzukic: lo vuole il Galatasaray

Il croato, svincolato dopo l'esperienza all'Al-Duhail, è nelle idee del club di Istanbul per sostituire Falcao.

Mario Mandzukic scalda i motori per tornare in Europa. Secondo 'As', il starebbe pensando proprio all'ex per rinforzare il reparto offensivo e tornare a lottare per il titolo.

Il club non sarebbe infatti soddisfatto appieno delle prestazioni di Radamel Falcao, che ha segnato sì 11 goal in sole 22 presenze, ma spesso ha avuto problemi fisici che lo hanno costretto a non avere continuità.

Il Tigre potrebbe partire, visto che il club non può permettersi salari troppo alti a causa delle condizioni economiche ed è disposto ad accettare offerte, qualora dovessero arrivarne. In caso, il sostituto scelto sarebbe proprio Mandzukic, che si è appena liberato dall'Al-Duhail.

Altre squadre

L'ex Juventus starebbe pensando alla e Fatih Terim lo vedrebbe bene nel suo attacco. Per convincerlo, preparerà un'offerta da 3-4 milioni di euro l'anno. L'agente ha per ora smentito la possibilità, ma il Galatasaray ci pensa. Un vincente per tornare a vincere.