In Turchia lo danno per certo: accordo di principio tra Sarri e il Fenerbahçe

L'ex tecnico di Napoli e Juve avrebbe già incontrato il presidente del club turco. In programma un altro appuntamento la prossima settimana.

Nel pieno della sosta dei campionati che lascia spazio agli impegni delle azionali, dalla Turchia arriva una notizia clamorosa di mercato che riguarda da vicino un tecnico nostrano. Secondo il portale 'ajansspor.com' sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra Maurizio Sarri e il Fenerbahçe.

Ci sarebbe già stato un incontro tra l'allenatore italiano e il presidente Ali Koc e tra i due sarebbe previsto anche un ulteriore summit la prossima settimana per formalizzare il tutto con il proverbiale nero su bianco.

L'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, nonché vincitore di una Europa League e di uno Scudetto negli ultimi due anni, starebbe pensando al rientro per la prossima stagione dopo un anno fermo ai box causa esonero da parte della Vecchia Signora.

Tante le voci sul suo conto: dall'idea di sposare il nuovo progetto Roma alla suggestione di un ritorno al Napoli. E ora ecco servite anche le sirene provenienti dalla Serie A turca.

In casa Fenerbahçe la situazione non è delle più rosee: la recente striscia negativa di risultati ha allontanato Ozil e compagni dalla vetta della classifica e, soprattutto, è costata il licenziamento al tecnico Erol Bulut. Come soluzione tampone, la squadra è stata affidata ad interim all'ex interista Emre Belözoğlu che verosimilmente rimarrà al timone sino al termine del campionato.