Tunisia-Francia decisa dal VAR: TF1 si perde il goal annullato a Griezmann

L'emittente francese ha mandato in onda la pubblicità al triplice fischio di Tunisia-Francia, perdendosi le immagini in diretta del goal annullato.

La ripresa del gioco dopo il fischio finale, per consentire all'arbitro Matthew Conger di visionare al VAR le immagini dell'azione della rete poi annullata ad Antoine Griezmann, ha sorpreso un po' tutti, compresa un'emittente tv transalpina.

TF1, deputata a trasmettere in chiaro la partita tra la Francia e la Tunisia, è stata 'ingannata' dal triplice fischio del direttore di gara neozelandese che ha indotto a mandare in onda la pubblicità con la convinzione che l'1-1 fosse ormai il risultato finale.

Questa l’ultima immagine fatta vedere da TF1 👇🏻 pic.twitter.com/n0E5zAPqdM — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 30, 2022

I francesi collegati in quel momento hanno dunque festeggiato un pareggio ottenuto in extremis, poi trasformatosi in una sconfitta comunque ininfluente ai fini della qualificazione e del primo posto nel girone, arrivato nonostante il successo dell'Australia sulla Danimarca per una migliore differenza reti nei confronti dei 'Socceroos'.

Al ritorno alla diretta, era già passato un minuto abbondante dall'inizio dell'on field review: un 'autogoal' commentato così dal giornalista Grégoire Margotton alla ripresa delle trasmissioni.

"Eravamo convinti che fosse finita. Volevamo scusarci con Bixente (Lizarazu, n.d.r.) per aver anticipato la fine di questa partita [...] e per aver privato i telespettatori francesi o i tifosi tunisini del risultato finale e di un minuto di VAR. Dopo siamo tornati, certo, ma li abbiamo privati ​​dell'emozione della diretta. Non succederà più".

Scuse arrivate anche dalla stessa emittente con questo post social.

Alla fine Conger ha optato per l'annullamento, privando Griezmann della gioia per la prima rete in questi Mondiali: una delusione, quella dell'attaccante dell'Atletico Madrid, alla quale gli spettatori di TF1 hanno potuto quantomeno assistere dopo l'illusione di un pareggio agguantato proprio allo scadere e cancellato da una posizione di fuorigioco.