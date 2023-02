Tumminello, maglia strappata in Gelbison-Cerignola: rientro in campo senza nome nè numero

Marco Tumminello, attaccante della Gelbison, si è ritrovato con la maglia strappata dopo uno scontro di gioco ed è rientrato privo di nome e numero.

Da Marco Tumminello a... mister X. E' accaduto durante Gelbison-Audace Cerignola, match valido per la 25ª giornata del Girone C di Serie C, dove l'attaccante scuola Roma è rimasto senza nome e numero.

Al minuto 27, in seguito ad uno scontro di gioco, Tumminello si è ritrovato con addosso la casacca ridotta a brandelli: inevitabile che per il classe '98' in prestito ai cilentani dal Crotonesi rendesse necessario il cambio divisa, la quale però non era pronta.

Tumminello, così, è rientrato sul prato verde dello stadio 'Guariglia' di Agropoli privo sulle proprie spalle del proprio cognome e del numero. Per la cronaca, il match si è concluso sul risultato di 0-0.

La punta, cresciuta nel vivaio giallorosso, è stato vittima di diversi gravi infortuni ed ora cerca continuità tra le fila della Gelbison, compagine di Vallo della Lucania neopromossa in C.