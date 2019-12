Tudor riparte dalla panchina dell'Hajduk Spalato: è ufficiale

Igor Tudor è il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato dopo la risoluzione con l'Udinese: contratto fino al 2022.

Solo tre giorni fa la risoluzione con l'Udinese, ora l'inizio di una nuova avventura: Igor Tudor è il nuovo tecnico dell'Hajduk Spalato, club in cui chiuse la carriera da giocatore nel 2008 e già allenato per due anni dal 2013 al 2015.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'ex difensore croato ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022 e inizierà il suo incarico a partire da gennaio.

[FOTO + VIDEO] Igor Tudor: Dat ću sve od sebe da Hajduk napravimo boljim Klubom! • https://t.co/UKPRAlbwqb #Hajduk pic.twitter.com/1lQ9N2vbev — HNK Hajduk Split (@hajduk) December 23, 2019

Tudor è stato presentato in conferenza stampa e si è augurato di svolgere un ottimo lavoro per riportare la società ad ottimi livelli come non accade ormai da tempo.

"Spero di fare bene in questi due anni e mezzo. So cosa significa l'Hajduk per le persone, farò del mio meglio per renderlo un club migliore di quello che è ora".

Tudor ha chiuso l'ultima esperienza ad Udine collezionando ben sei sconfitte in dieci partite, tra cui quella umiliante col punteggio di 7-1 al 'Gewiss Stadium' contro l' .

L'Hajduk Spalato si trova attualmente al secondo posto nel massimo campionato croato, a dodici lunghezze di distanza dalla capolista , grande favorita per il successo finale.