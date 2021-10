Tudor non ci sta: "Questo calendario è una pazzia, complimenti a chi lo ha stilato"

L'allenatore del Verona polemico alla vigilia della sfida in trasferta contro il Genoa: "Più ci penso, più divento nervoso".

La vittoria contro la Roma e il pari contro la Salernitana: non un cattivissimo momento per il Verona di Igor Tudor, che dal suo arrivo è riuscito a cambiare notevolmente il volto della propria squadra e l'atteggiamento dei propri giocatori.

Concretezza e sostanza: ma anche nervi tesi. Alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma sabato sera, l'allenatore gialloblù ha analizzato il calendario, in maniera non proprio felice.

"Questo calendario è una pazzia, devo fare i complimenti a chi ha stilato: dopo la partita con la Roma abbiamo giocato a Salerno, e dopo appena due giorni andiamo a Genova. Bisogna avere un po' di buonsenso".

Due trasferte molto ravvicinate, ma anche distanti tra loro: non semplicissimo affrontarle nel pieno delle forze.