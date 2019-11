Tudor cercato dall'Antalyaspor: potrebbe tornare subito in panchina

A neanche un mese dall'esonero con l'Udinese, Igor Tudor potrebbe tornare in panchina: contattato dall'Antalyaspor, potrebbe tornare in Turchia.

A sole due settimane dall'esonero con l' l'ex difensore della potrebbe ritornare su una panchina: Igor Tudor, secondo quanto riportato da 'A Spor', sarebbe stato contattato dall'Antalyaspor per allenare in .

Per Tudor si tratterebbe di un ritorno in Anatolia, dopo le esperienze con il Karabukspor ed il più blasonato . La doppia esperienza in Friuli con l'Udinese non è andata nel migliore dei modi per il croato che, dopo un pessimo avvio di stagione e dopo aver subito 11 goal in due partite, è stato esonerato dai bianconeri.

Rimettersi subito in sella potrebbe essere la miglior medicina per alleviare la ferita ancora fresca dell'esonero da parte dell'Udinese. Ma prima di poter abbracciare il progetto dei turchi, Tudor deve trovare l'accordo per la risoluzione del contratto che lo lega ancora ai friulani.