Tudor allontana la Juventus: "Io in bianconero? Solo voci"

Il tecnico del Marsiglia allontana le voci su un suo possibile ritorno da allenatore alla Juventus: "Notizie utili solo a fare clic".

Tra le varie voci che si susseguono sul futuro della Juventus, ci sono inevitabilmente anche quelle sull'allenatore dei bianconeri per la prossima stagione.

Malgrado Massimiliano Allegri abbia un contratto fino al 2025, nelle ultime settimane si è iniziato a parlare di un possibile cambio di guida tecnica, specialmente in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Tra i nomi accostati alla Juventus c'è anche quello di Igor Tudor, ex calciatore bianconero e allenatore in seconda ai tempi della gestione tecnica di Andrea Pirlo.

Oggi al Marsiglia, l'allenatore croato ha però raffreddato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Montpellier le voci su un possibile suo ritorno alla Continassa.

"Molte cose vengono totalmente inventate soltanto per potersi accaparrare dei click, ma la verità è che io penso soltanto alla partita di domani".

Solo speculazioni giornalistiche dunque per Tudor, che al momento sembra dribblare la possibilità di una terza esperienza in bianconero.

In questa stagione il Marsiglia si trova al secondo posto in Ligue 1, a 7 punti dal PSG capolista, e con la seria possibilità di tornare in Champions League.