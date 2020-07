Tuchel spera nel recupero di Mbappé: "Serve un miracolo"

Tuchel è speranzoso in merito ad un recupero lampo di Mbappé per la sfida tra PSG e Atalanta: "Si sta curando, ogni giorno che passa è importante".

La settimana di Kylian Mbappé non è stata di quelle indimenticabili: prima l'infortunio alla caviglia destra, poi la prognosi di tre settimane. Tradotto: niente quarto di finale di contro l' . Forse.

Sì, perché in casa è ancora accesa la fiammella della speranza di vedere in campo il fuoriclasse francese nella sfida che vale una stagione intera, che potrebbe regalare la qualificazione in semifinale contro una tra e .

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coupe de la Ligue contro il Lione, il tecnico Thomas Tuchel non ha completamente escluso un recupero lampo del suo attaccante.

"Kylian si sta curando da solo. La speranza di recuperarlo per l'Atalanta è molto flebile ma c'è. Ogni ora e ogni giorno che passa è importante, serve un miracolo".

PSG decimato in avanti: non ci sarà sicuramente Edinson Cavani che non ha rinnovato il contratto col club fino al 31 agosto.

"Siamo senza Mbappé e Cavani, ma possiamo giocare con Di Maria, Sarabia e Choupo-Moting. Non avere a disposizione Mbappé ci penalizza ma troveremo una soluzione".

Mbappé sta facendo di tutto per riuscire nell'impresa di esserci il 12 agosto in : allenamenti in piscina anche di notte per vincere la corsa contro il tempo e non perdersi la serata di gala più importante.