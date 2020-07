PSG-Lione dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG e Lione a confronto nella finale di Coppa di Lega francese: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

-LIONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-

PSG- Data: 31 luglio 2020

31 luglio 2020 Orario: 21.10

21.10 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il PSG cerca il bottino pieno in patria: dopo aver fatto sue sia la che la Coppa di (battendo di misura il Saint-Etienne in finale), i parigini vogliono concedere il tris con la Coppa di Lega dove affrontano il Lione allenato dall'ex romanista Rudi Garcia nella finalissima.

Gara importantissima per entrambe, forse un po' di più per il Lione: la vittoria del trofeo, infatti, permette di accedere al secondo turno preliminare di quella non raggiungibile dal campionato, complice la sospensione definitiva decretata per contrastare l'emergenza Covid che ha lasciato la squadra al settimo posto, fuori dalla zona europea.

Il percorso di entrambe ha avuto inizio a partire dagli ottavi di finale: il PSG ha avuto la meglio sul Le Mans (1-4), sul (6-1) e sul (0-3).

Qualche difficoltà in più l'ha incontrata il Lione: eliminati (4-1), Brest (3-1) e , quest'ultimo sconfitto solo alla lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.

In questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere su PSG-Lione: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-LIONE

PSG-Lione si disputerà venerdì 31 luglio 2020 allo 'Stade de France' sito a Saint-Denis. Calcio d'inizio fissato per le ore 21:10.

PSG-Lione sarà trasmessa da DAZN. Sarà possibile guardare l'incontro tramite una smart tv con l'apposita app, oppure collegando il proprio televisore a supporti come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In alternativa si potrà usufruire dell'app scaricabile attraverso le console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Telecronaca affidata ad Andrea Calogero.

Chi vorrà assistere a PSG-Lione in modalità potrà collegarsi al sito ufficiale di DAZN dal proprio pc e, dopo aver inserito le credenziali d'accesso, sarà in grado di scegliere l'evento desiderato. Streaming disponibile anche su dispositivi come smartphone e tablet scaricando l'app dedicata.

Tuchel con la tegola Mbappé: distorsione alla caviglia e tre settimane di stop per l'attaccante che salterà anche i quarti di finale di Champions contro l' . Di Maria, Icardi e Neymar in attacco, a centrocampo tornerà Verratti. Kehrer e Bakker terzini, Marquinhos e Kimpembe centrali a difesa della porta di Navas.

L'articolo prosegue qui sotto

Garcia potrà finalmente contare su Depay, rientrato dal lungo infortunio e a segno di tacco nell'amichevole vinta col : l'olandese agirà a supporto della punta Dembélé. Aouar stellina della mediana, l'ex Andersen nel trio di difesa.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Icardi, Neymar.

LIONE (3-5-1-1): Lopes; Marcelo, Andersen, Denayer; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Depay; Dembélé.