Guaio PSG: distorsione alla caviglia per Mbappé, salta l'Atalanta

L'infortunio in finale di Coppa di Francia costa caro al fenomeno francese, che dovrà rimanere fermo tre settimane: niente quarti di Champions.

I problemi per Tuchel cominciano ad essere veramente pesanti. Sì, perchè per il quarto di finale in gara unica contro l', il dovrà fare a meno anche di Kylian Mbappé, k.o nel match contro il e dunque indisponibile per il match contro il club italiano.

E' stato il PSG a confermare il problema di Mbappé, pubblicando un comunicato ufficiale che ha gettato nello sconforto i suoi tifosi:

"I test svolti oggi confermano per Mbappé una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno. A seguito di questo trauma il tempo di recupero è di circa 3 settimane".

Uscito in lacrime dalla finale di Coppa di a causa del duro intervento di Perrin, che guarda caso giocava la sua ultima gara di un'eterna carriera con la sola maglia del Saint-Etienne, le sue condizioni sono apparse subito complicate. E confermate dalle analisi svolte in mattinata.

Altre squadre

Duro colpo per il PSG, non solo perchè si tratta di uno dei fenomeni della squadra. Tuchel, infatti, non avrà a disposizione neanche Di Maria, squalificato dopo la gara contro il in virtù di un giallo preso dalla panchina per proteste nel finale.

In più Cavani ha lasciato il PSG qualche settimana fa evitando di continuare la stagione almeno fino all'ultima gara di Champions, come deciso invece da Thiago Silva e Choupo-Moting. Contro l'Atalanta spazio per Neymar e Icardi in attacco, con il probabile inserimento di Sarabia a completare il tridente.

Per Mbappé, che salterà anche la finale di Coppa di Lega contro il , probabile ritorno in campo per l'eventuale semifinale, altrimenti arrivederci alla stagione 2020/2021 che prenderà il via in Francia a settembre. Praticamente impossibile, a meno di uno sforzo totale e a grosso rischio, vederlo in campo, o in panchina, contro l'Atalanta in quel di Lisbona.