Troyes-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG debutta in Ligue 1 sul campo del Troyes. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

TROYES-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Troyes-PSG

Troyes-PSG Data: 7 agosto 2021

7 agosto 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Sky Go, NOW

Ritorna la Ligue 1. Il massimo campionato francese riparte con i riflettori inevitabilmente puntati sul PSG. I parigini dopo aver perso il titolo la scorsa stagione per mano del Lille puntano all'immediato riscatto sfidando il Troyes nella prima giornata del campionato 2021-2022.

Il PSG in estate non ha badato a spese mettendo a referto una campagna acquisti faraonica: dal Milan è arrivato Donnarumma, dal Real Madrid Sergio Ramos a completare un reparto difensivo di livello mondiale. A centrocampo ecco il colpo Wijnaldum dal Liverpool, mentre dall'Inter è arrivato l'esterno marocchino Hakimi.

Un'autentica corazzata quella agli ordini di Mauricio Pochettino, il cui obiettivo non può che essere uno solo: tornare sul trono di Francia.

Il Troyes, neopromossa che ha trionfato nell'ultimo campionato di Ligue 2, si prepara a fare gli onori di casa allo Stade de l'Aube, ospitando una delle squadre più forti dell'intero continente. Decisamente non un impatto soft per celebrare il ritorno in massima serie.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Troyes-PSG: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TROYES-PSG

Troyes-PSG, match valevole per la prima giornata di Ligue 1, si giocherà allo Stade de l'Aube sabato 7 agosto. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

La sfida tra Troyes e PSG verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky che proprio quest'anno ha acquisito i diritti per trasmettere le partite del campionato francese. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match è ...

Il match d'esordio in Ligue 1 del PSG sul campo del Troyes sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, accessibile attraverso i dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Una valida alternativa è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà sufficiente acquistare il Pacchetto Sport e selezionare il match dal palinsesto.

Le emozioni di Troyes-PSG verranno raccontate anche da Goal attraverso la tradizionale diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto quando accadrà allo Stade de l'Aube, dall'annuncio delle formazioni ufficiali alla cronaca del match.

TROYES (3-5-2): Gallon; Mutombo, Salmier, Giraudon; Kabore, Kouame, Tardieau, Metinho, Larouci; Ripart, Balde

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Sergio Ramos, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Danilo, Wijnaldum; Draxler, Icardi, Kalimuendo.