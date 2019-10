Troianiello riparte dalla Serie D: è un nuovo giocatore del Gladiator

Grande colpo per l'A.S.D. Gladiator, che ha annunciato il tesseramento di Gennaro Troianiello. Ex tra le altre di Sassuolo, Palermo, Bologna e Verona.

Gennaro Troianiello è tornato, ora è ufficiale: l'esterno napoletano ha trovato l'accordo definitivo con i Gladiator fino alla fine della stagione. Riparte quindi dalla Serie D l'avventura di Troianiello, un campionato che conosce molto bene, potendo vantare nel suo palmares tre promozioni fra Eccellenza e Serie D.

L'istrionico attaccante ha sempre conquistato tifosi e compagni con la sua genuinità e simpatia, a partire dai suoi esordi con il Calangianus in Eccellenza fino alla promozione in con l' Hellas si è sempre contraddistinto come uomo spogliatoio.

Celebre è diventato il coro "ma quanto è bello Gennaro Troianiello" che molti suoi compagni hanno intonato per lui: l'ultima volta è stato al termine della stagione scorsa, durante i festeggiamenti sul pullman per la salvezza ottenuta con il Nola .

Troianiello non è solo folklore e simpatia, ma sul campo ha contribuito alla vittoria di ben cinque campionati di Serie B: nel 2011 col Siena, 2013 col , 2014 al , 2015 con il e infine nel 2017 con l'Hellas Verona. Metterà a disposizione di Pasquale Borrelli -allenatore dei Gladiator- la sua esperienza già a partire dalla prossima partita di campionato contro il Francavilla sul Sinni.