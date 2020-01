Trincão al Barcellona da luglio: è ufficiale

Il Barcellona acquista Francisco Trincão dal Braga: operazione da 31 milioni e contratto fino al 2025. Arriverà in Spagna dall'1 luglio.

Operazione in prospettiva per il : è ufficiale l'acquisto di Francisco Trincão, attaccante classe 1999 di cui si dice un gran bene in .

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Il talento lusitano arriva a titolo definitivo per 31 milioni ma si aggregherà alla formazione blaugrana soltanto a partire dal prossimo 1 luglio: per lui un contratto fino al 2025 e una clausola rescissoria monstre di 500 milioni.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

🔜 Francisco Trincão

Acuerdo con el @SCBragaOficial para el traspaso del portugués.

Será azulgrana en julio del 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020

Con il Braga Trincão ha realizzato tre goal in ventidue presenze stagionali, partendo spesso dalla panchina per poi entrare a partita in corso: nella maggior parte delle occasioni è stato schierato come esterno destro del tridente d'attacco.

In passato era finito anche nel mirino della che aveva pensato a lui per regalarsi uno dei potenziali eredi del connazionale Cristiano Ronaldo.