Tribuna per Bonazzoli in Salernitana-Spezia, Sabatini: "Non è in sintonia col gruppo"

La nuova era della Salernitana è iniziata con uno scoppiettante pareggio interno: alla fine contro lo Spezia è arrivato un 2-2 colmo di rimpianti per i granata, in vantaggio per due volte grazie alle magie di Simone Verdi e sempre ripresi dagli avversari, a segno dagli undici metri.

Una delle sorprese di una formazione quasi totalmente rinnovata è stata l'esclusione di Federico Bonazzoli: l'attaccante di scuola Inter non era seduto nemmeno in panchina, forfait sorprendente per una delle poche note liete della stagione dei campani.

A spiegare il motivo dell'assenza di Bonazzoli è stato il ds Walter Sabatini, intervenuto sulle frequenze di 'Radio Bussola'.

"Non è in sintonia col gruppo e ha qualche problema tecnico-tattico, tutte cose che ora come ora non possiamo permetterci. E' forte ma deve avere lo spirito giusto. Non vogliamo turbamenti, le esigenze personali non ci interessano. Come disse Churchill: vogliamo lacrime e sangue. Non voglio criminalizzare un 24enne che può vivere qualche disagio ma, puntualizzare sulle questione tecnico-tattiche, è qualcosa che a febbraio non puoi permetterti".

Per Bonazzoli, miglior marcatore stagionale della Salernitana, sono 6 le reti totali, l'ultima di cui al 'Maradona' contro il Napoli lo scorso 23 gennaio.