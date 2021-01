Trattativa in corso tra Siviglia e Atalanta per Gomez: l'affare è difficile

Siviglia e Atalanta parlano di Gomez, ritenuto l'erede ideale di Banega. Gli andalusi puntano sulla Champions per convincere il Papu.

Il futuro del Papu Gomez potrebbe essere in . Come appreso da Goal, il fa sul serio e avrebbe intavolato una trattativa con l' .

Al momento l'affare resta difficile, ma il Siviglia ha individuato nel Papu l'erede ideale di Ever Banega e punta sul palcoscenico della per convincere l'argentino.

L'Atalanta dal canto suo preferisce cedere Gomez fuori dall' per evitare di ritrovarselo come avversario e rinforzare una diretta concorrente. Mentre il giocatore vorrebbe restare in e spera in un'offerta last minute di o .

Altre squadre

Gomez ha ricevuto altre offerte dall'estero, anche più ricche, ma da campionati minori. Cosa che rischierebbe di fargli perdere il treno che porta alla Copa America.

Il Siviglia nelle prossime ore conta di chiudere la cessione di Carlos Fernandez alla per 8 milioni di euro. Cifra che verrebbe poi reinvestita proprio sul Papu.