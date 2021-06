Le condizioni del Real Madrid al Milan per Brahim Diaz: cessione o prestito con recompra

Milan e Real Madrid in queste ore stanno parlando del futuro di Brahim Diaz: incontro importante questa mattina tra i due club

Proseguono i contatti tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz. Secondo quanto appreso da Goal, questa mattina si è tenuto un importante incontro tra le parti per provare a trovare l'intesa. Il club rossonero continua a spingere per trattenere il 21enne di Malaga, autore di 7 gol e 4 assist nell'ultima stagione.

Come raccontato da Goal, il Milan sta trattando con il Real Madrid la permanenza di Brahim Diaz dallo scorso febbraio. La posizione del club di Florentino Perez è chiara: dopo un colloquio tra il nuovo allenatore Carlo Ancelotti e il calciatore, la volontà dei 'Blancos' è quella di trattenere il classe 1999.

Gli spagnoli sono rimasti positivamente colpiti dalla crescita di Brahim Diaz e ora studiano la formula giusta per mantenere il potere decisionale sul cartellino del centrocampista offensivo.

L'idea del Real Madrid è quella di perdere Brahim Diaz solo in caso di cessione a titolo definitivo per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro o di prestito con diritto di riscatto, ma inserendo una clausola per il riacquisto.

Dalle parti di Valdebebas la paura è di concludere un'operazione che ora servirebbe a far respirare i conti ma che in caso di esplosione futura del calciatore di Malaga verrebbe considerata un grave errore.