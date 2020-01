Il Trapani prende Sow: da 're delle rovesciate' alla Serie B

È ufficiale: il Trapani ha acquistato a parametro zero Moussa Sow. L'attaccante senegalese era stato capocannoniere della Ligue 1 nel 2011 al Lille.

Il Trapani vuole dare la svolta decisiva ad una stagione fin qui disastrosa: i 'Granata' sono ultimi in Serie B con soli 12 punti, ma oggi hanno annunciato l'acquisto a parametro zero dell'attaccante Moussa Sow.

Con DAZN segui il Trapani IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per la squadra siciliana si tratta di un acquisto straordinario: l'attaccante francosenegalese classe '86 è stato protagonista di una carriera che lo ha visto toccare picchi altissimi e poi franare nel deserto dei grandi rimpianti. Sow arriva al Trapani da parametro zero, dopo che lo scorso 3 ottobre si è svincolato dal Gazientep BB con cui non aveva collezionato neanche una presenza nel campionato turco.

Di Moussa Sow se ne è iniziato a parlare nel 2003 quando, a soli 17 anni, si è laureto campione di nel campionato riserve con la maglia del . In quella squadrasul taccuino degli osservatori ci era finito anche un tale Yoann Gourcuff, anche lui disperso nel deserto dei rimpianti dopo le due stagioni con il . La definitiva svolta nella carriera di Sow, però, arriva nel 2010: l'attaccante senegalese sbarca al di Rudi Garcia, con il quale non solo vince la e la Coppa di Francia, ma si laurea anche capocannoniere con ben 25 reti. In quel Lille i suoi compagni d'attacco erano Gervinho ed Eden Hazard.

Nel 2012, nonostante un flebile interesse dell' nei suoi confronti, decide di spostarsi in tra le file del Fenerbace. Con i 'Canarini Gialli' diventa un vero e proprio idolo delle folle per i continui goal in rovesciata, che gli valgono l'appellativo di 'Re delle rovesciate' ed una maglia speciale con i numeri capovolti ad imitarne le gesta. Delle rovesciate turche di Moussa Sow se ne ricordano due in particolare: quella nel derby contro il , che gli è valsa l'inserimento nei 10 finalisti per il 'Puskas Award', e quella contro il in .

Da mercoledì l'ex attaccante del Lille è atteso in Sicilia, dove si metterà subito a disposizione di mister Castori per risollevare le sorti del Trapani. Insomma, da oggi c'è un motivo in più per seguire la Serie B: il 're delle rovesciate' Moussa Sow riparte dal campionato cadetto italiano ed è pronto a stupire ancora.