Tragedia nel calcio spagnolo: Paco Naval assassinato a 24 anni

Una tragedia ha sconvolto il calcio spagnolo. Il calciatore Paco Naval è stato assassinato a soli 24 anni.

Il calciatore del Chipiona, secondo quanto riferito da 'Mira Cadiz', sarebbe stato aggredito nella giornata di sabato 1 aprile, prima di essere accoltellato mortalmente dal proprio assalitore, il quale sarebbe già stato individuato e arrestato.

Il 24enne è poi spirato, dopo una breve agonia, all'alba di domenica 2 aprile. Un fatto drammatico che ha letteralmente scosso tutto l'universo calcistico spagnolo, a cominciare dal Chipiona, sua squadra d'appartenenza:

"Non abbiamo parole, sembra un incubo, ma purtroppo è tutto vero. Il nostro giocatore Paco Naval Pérez è morto questa mattina. Dopo aver lottato tra la vita e la morte. Paco aveva solo 24 anni e tutta una vita davanti a sé. Le nostre condoglianze vanno a tutta la sua famiglia e alle persone del nostro club in questi momenti tremendi. RIP"

View this post on Instagram

La tragedia si è consumata proprio nel comune di Chipiona, dove il sindaco ha proclamato tre giorni di lutto cittadino:

Voglio, come sindaco di Chipiona e a nome di tutta Chipiona, in questi momenti di dolore, trasmettere le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, amici e colleghi. Decreterò tre giorni di lutto ufficiale come segno di vicinanza e per contrastare qualsiasi forma di violenza".