Tragedia in Austria: ucciso con un colpo di pistola alla testa l'ex nazionale Kahraman

Il 43enne è stato assassinato nel mezzo di una strada a Vienna: l'autore del delitto si è poi suicidato con la stessa arma.

Il calcio austriaco è scosso da una notizia che lascia attoniti: Volkan Kahraman, ex centrocampista con tre presenze nel 'Das Team', è stato assassinato nel bel mezzo di una strada pubblica a Vienna.

La tragedia, avvenuta durante la mattinata di ieri nel sobborgo di Simmering, si è consumata all'esterno di un caffè dopo una lite che ha avuto come risultato il gesto estremo di Orhan, imprenditore 46enne che ha freddato con un colpo di pistola alla testa Kahraman.

L'assassino, resosi conto della gravità della situazione, ha puntato verso di sé l'arma del delitto e si è suicidato: inutile l'arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare la morte sul colpo per entrambi.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i due fossero amici di vecchia data: il movente dell'omicidio potrebbe essere la gelosia, opzione attualmente al vaglio degli inquirenti.

Classe 1979, Kahraman era considerato un talento splendente del calcio austriaco fin da quando, a soli 17 anni, venne acquistato dal Feyenoord. La carriera, però, non ha seguito il corso sperato: chiusura in società minori e nuove avventure come allenatore e dirigente, prima del tragico giorno che ha posto fine alla sua vita.