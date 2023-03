Traffico a Londra: posticipato alle 21.10 il calcio d'inizio di Tottenham-Milan

Le due squadre hanno raggiunto lo stadio in ritardo a causa del traffico: calcio d'inizio posticipato di 10 minuti.

Primo grande imprevisto sulla tabella di marcia che conduce al calcio d'inizio di Tottenham-Milan, match valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

A causa dell'intenso traffico che ha congestionato il centro di Londra, sia gli Spurs che i rossoneri hanno raggiunto lo stadio in ritardo e per questo motivo l'inizio del match verrà posticipato di dieci minuti: calcio d'inizio alle ore 21.10 italiane, dunque, e non alle 21, come da iniziale programma.

La richiesta di spostare il via della gara è arrivata proprio dal Milan, come confermato dal tecnico Stefano Pioli ai microfoni di 'Amazon Prime Video':

"Avete chiesto lo spostamento del calcio d’inizio? 'Sì, di 10 minuti ma non ci hanno ancora dato la risposta'".

Risposta, positiva, che è invece arrivata subito dopo le parole del tecnico rossonero, con tanto di conferma ufficiale da parte della UEFA.

Morale della favola, la gara decisiva che mette in palio un posto tra le prime otto d'Europa inizierà in leggero ritardo rispetto a quanto previsto.