Totti verso il ritorno alla Roma: presto l'incontro con Friedkin

Presto Francesco Totti incontrerà il nuovo proprietario della Roma per discutere del suo ritorno nel club.

Ci siamo quasi: Francesco Totti è pronto ad indossare nuovamente la giacca della .

Dopo l'addio di James Pallotta e poco più di un anno dopo la celebre conferenza stampa nella quale, dopo più di 25 anni, Francesco Totti si congedava dal club giallorosso, la Roma è pronta a ritrovare il suo Capitano.

Il primo regalo che la famiglia Friedkin vuol fare al popolo giallorosso è proprio quello di restituire lo storico numero 10 che, durante la gestione Pallotta, aveva lamentato il fatto di ricoprire un ruolo senza poteri e con sole responsabilità.

L'idea dei Friedkin, invece, è diversa: Francesco Totti avrebbe un ruolo operativo, probabilmente come assistente del direttore sportivo e a questo potrebbe aggiungersi anche una mansione nel settore giovanile , del quale potrebbe diventare uno dei responsabili.

Di certo c'è la volontà da parte di entrambe le parti di ricostruire un rapporto che, per via delle incomprensioni con Pallotta iniziate quando ancora Totti vestiva la maglia numero 10, si era bruscamente interrotto.

Adesso Totti, che non ha mai nascosto la possibilità di un ritorno alla Roma al termine dell'era Pallotta, è pronto a tornare in giallorosso ed e ntro fine mese le parti si incontreranno per definire ruoli e mansioni.