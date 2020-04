Totti e il retroscena sulla Sampdoria: "Ferrero mi voleva a tutti i costi"

Francesco Totti svela un aneddoto di mercato: “Ferrero era pronto a tutto per portarmi alla Sampdoria. Giocare solo con la Roma è stata una scelta”.

Quella di Francesco Totti è stata una straordinaria carriera che si è tinta di due soli colori: il giallorosso e l’azzurro. Se della è diventato la più grande bandiera di ogni tempo, con l’ nel 2006 ha trionfato ai Campionati del Mondo.

Totti , parlando ai microfoni di Sky , ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera, partendo proprio da 2006, un torneo che rischiò di saltare a causa di un infortunio.

“Mi feci male a febbraio, era una cosa molto seria. Il professor Mariani mi operò quella sera stessa per la frattura del perone e la rottura dei legamenti, ero convinto che a quel punto non sarei andato ai Mondiali. Lui mi disse che aveva fatto di tutto e che da quel momento in poi sarebbe toccato a me. Il giorno dopo ricevetti la visita di Lippi, mi fece un discorso con il quale mi trasmise grande voglia e grande amore. Mi diede la forza per uscire da quel tunnel, è stato grazie a lui e ai miei compagni che sono riuscito a vincere il trofeo più importante di tutti”.

Quello tra Totti e la Nazionale è stato un rapporto che si è chiuso abbastanza presto.

“Presi la decisione di lasciare la Nazionale già prima di quell’infortunio. Giocavo sessanta partite all’anno, avevo un problema alla schiena e a qualcosa dovevo rinunciare. Non potevo mettere da parte la Roma, è stata tutta la mia vita. Per fortuna ho chiuso con la Nazionale dopo aver vinto un Mondiale”.

Totti ha avuto la possibilità di continuare la sua carriera lontano dalla Capitale, ma ha preferito restare fedele ai colori di una vita.

“Continuare dopo l’addio alla Roma? Io rispetto quello che ha fatto Daniele De Rossi, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Io ho avuto diverse occasioni sia in Italia che all’estero, ma avevo dei dubbi. Volevo continuare a giocare, sentivo di poter dare ancora qualcosa, ma alla fine un anno o due non mi avrebbero cambiato nulla. Avevo fatto una scelta ed era quella di indossare un’unica maglia. Fare un anno lontano dalla Roma avrebbe cancellato tutto”.

In Italia c’è stato un club soprattutto che ha provato a convincerlo.

“Mi volevano in America, negli e mi voleva la , a tutti i costi. Ferrero è romano e romanista, aveva un debole per me, avrebbe fatto di tutto per prendermi”.

Già ad inizio carriera, quando c’era Carlos Bianchi sulla panchina della Roma, Totti fu vicino alla Sampdoria .

“Se non ci fosse stato il torneo Città di Roma con e Monchengladbach, io la settimana dopo sarei diventato un giocatore della Sampdoria. L’allenatore non mi vedeva bene, ma quel torneo cambiò tutto. Fortunatamente sono rimasto alla Roma, chissà dove sarei andato in seguito”.

Il giorno del suo addio al calcio giocato ha rappresentato un qualcosa di indimenticabile per molti.