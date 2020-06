Totti procuratore, si parte: ingaggiato il giovane Bonavita 'nuovo Tonali'

La CT10 Management inizia la sua avventura portando tra le proprie fila il centrocampista Bonavita, in forza all'Inter e nel giro dell'Italia.

Adesso sì che può cominciare l'avventura della CT10 Management e il nuovo percorso di Francesco Totti come agente. L'ex capitano della ha infatti portato sotto la sua ala il giovane Simone Bonavita, primo calciatore che entra a far parte della sua scuderia come procuratore.

Si tratta di un ragazzo 16enne in forza all', da un po' di tempo nel giro delle Nazionali giovanili. Per molti può essere uno dei candidati a nuovo Tonali, ragazzo che Totti ha elogiato a lungo nelle settimane di lockdown, in cui ha delineato il presente e il futuro del calcio secondo il suo modesto parere.

Lasciata la Roma da calciatore prima e da dirigente poi, Totti si è immerso totalmente nel mondo dello scopritore di talenti, pronto a girare per l'Europa e il mondo così da portare nuovi virgulti sotto la sua protezione nella speranza possano spiccare il volo verso grandi palcoscenici.

Bonavita era già finito nell'ambiente Roma in passato, visto che i giallorossi provarono a portarlo a Trigoria, senza però riuscirci. Totti non ha però dimenticato quel nome, il nome di un ragazzo che in passato, a causa del fratello morto per incidente automobilistico cinque anni fa, ha dovuto affrontare un duro periodo in famiglia.

Il ragazzo classe 2004 ha firmato ieri con la CT10 Management, pubblicando una foto in cui è ritratto con l'altro procuratore Giovanni DeMontis, nonchè Vincent Candela, ex leggenda della Roma che sta collaborando con l'agenzia per scovare importanti giovani in giro per il mondo.

Per Bonavita anche un contratto con la Nike, segno di come non solo Totti abbia fiutato il talento del giovane centrocampist. Nuovo Tonali? Chissà. Per ora, 'primo Totti'.