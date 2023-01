Totti analizza il momento della Roma: "Dybala è un fenomeno, Mourinho ha ragione"

L'ex capitano giallorosso esalta la 'Joya': "Sta sopra a tutti". Sul mercato si schiera col tecnico lusitano: "Speriamo che la società lo accontenti".

Presente a Ryadh per la Supercoppa italiana in qualità di ambasciatore della Lega Serie A, Francesco Totti è tornato a parlare di Roma analizzando il momento di forma vissuto dai giallorossi, reduci da un positivo inizio di 2023, condito da due vittorie e un pareggio in campionato, oltre al successo contro il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Un cammino che proietta i giallorossi a meno tre dal quarto posto che vale la qualificazione ai gironi di Champions League:

" L’obiettivo principale è la Champions, anche se sappiamo che non sarà facile perché le prime vanno abbastanza forte. Ma il campionato è lungo, i punti ci sono e tutto può succedere", ha confidato l'ex capitano della Roma a 'Sportmediaset'.

Un momento estremamente positivo, impreziosito dal grande rendimento di Paulo Dybala:

"U n fenomeno. Sta sopra a tutti, ha sempre dimostrato il suo valore e sono contento che sia arrivato alla Roma, si merita tutto. E' giusto che la città abbia un giocatore di questo livello".

La 'Joya' in giallorosso è stato il regalo estivo sul fronte calciomercato. Tema di estrema attualità in casa capitolina, con José Mourinho che auspica in qualche tassello in più per puntellare la rosa: