Tottenham, Willian José a un passo: è lui il sostituto di Kane

Il Tottenham ha scelto il suo nuovo centravanti: è Willian José, brasiliano della Real Sociedad. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare a Londra.

Niente Piatek, nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane. Il nome scelto dal per rimpiazzare l'infortunato Kane gioca in un'altra squadra, in un altro campionato, ed è di diversa nazionalità: Willian José, centravanti della .

Secondo quanto rivelato da 'As', sarà proprio lui il prossimo acquisto del club londinese. Tanto che il ventottenne brasiliano dovrebbe viaggiare già nelle prossime ore - magari già questa sera, più probabilmente domattina - verso l' per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il Tottenham.

Non rivelati, invece, i termini dell'accordo. Willian José, comunque, se non sorgeranno complicazioni passerà al Tottenham a titolo definitivo. Con gli Spurs che, comunque, non dovranno sborsare i 70 milioni di euro previsti nella clausola rescissoria inserita nel contratto dell'ex San Paolo.

Il Tottenham sarà la seconda big europea di Willian José, portato in nientemeno che dal nel 2014. Con la maglia della Real Sociedad è andato in doppia cifra negli ultimi tre campionati e, in quello attuale, è già a quota 8. Ora, a meno di sorprese, lo attende il Tottenham.