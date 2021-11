Tottenham-Vitesse dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TOTTENHAM-VITESSE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Tottenham-Vitesse

• Data: giovedì 4 novembre 2021

• Orario: 21:00 italiane

• Canale TV: Sky Sport (255 satellite)

• Streaming: Sky Go

Il primo atto della nuova sfida di Antonio Conte avrà come scenario la Conference League. L'allenatore salentino - che ha rilevato l'esonerato Nuno Espirito Santo - debutta sulla panchina del Tottenham contro il Vitesse nella partita valida per la quarta giornata del Girone G.

Conte, in attesa di riassaporare l'atmosfera della Premier League (esordio con gli Spurs in programma domenica alle 15 contro l'Everton di Rafa Benitez), sfiderà la formazione olandese che al momento precede il Tottenham in classifica nel raggruppamento di Conference League.

La classifica del Girone G, infatti, vede al comando il Rennes con 7 punti precedendo il Vitesse a 6, mentre i londinesi sono terzi a quota 4 davanti al fanalino di coda Mura (Slovenia) ancora fermo a zero.

Tutto su Tottenham-Vitesse: le formazioni della partita e dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-VITESSE

Tottenham-Vitesse si gioca giovedì 4 novembre 2021 al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra, in Inghilterra: fischio d'inizio previsto alle 21:00 italiane.

La partita tra Tottenham e Vitesse sarà trasmessa in diretta tv da Sky: canale su cui potersi godere l'esordio di Conte, sarà Sky Sport (numero 255 del satellite).

Con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati, potrete guardare Tottenham-Vitesse anche in streaming: occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca Sky della partita di Conference League tra Tottenham e Vitesse, sarà Nicola Roggero.

Tottenham-Vitesse potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: prepartita, formazioni ufficiali e racconto delle azioni salienti del match tra la squadra di Conte e quella olandese.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Emerson Royal, Romero, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Skipp; Lucas Moura, Ndombele, Son; Kane. All. Conte.

VITESSE (3-4-3): Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Wittek; Frederiksen, Darfalou, Openda. All. Letsch.