Il Tottenham riscatta Romero: affare da circa 55 milioni di euro

Il difensore ex Juventus è stato acquistato definitivamente dalla squadra allenata da Conte. Affare da circa 55 milioni di euro.

Il Tottenham mette a segno un altro colpo. O meglio, ne conferma uno effettuato nella sessione di mercato estiva del 2021.

Gli Spurs hanno ufficialmente riscattato Cristian Romero, difensore argentino che era ancora di proprietà dell'Atalanta.

L'operazione ha un costo complessivo di circa 55 milioni di euro, considerando l'accordo di prestito con opzione per il riscatto (5+50 milioni) che era stato trovato la scorsa estate tra Atalanta e il club londinese.

Il difensore argentino ha disputato 30 presenze con la maglia del Tottenham tra campionato e coppe nazionali e internazionali, trovando anche la gioia di un goal nella sfida contro il Brighton vinta per 2-0 dalla squadra di Conte lo scorso marzo.

In Italia, oltre che con l'Atalanta, Romero ha giocato anche per due stagioni con la maglia del Genoa, che lo ha acquistato dal Belgrano nel 2018 per 4 milioni di euro.