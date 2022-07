Tottenham-Roma dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole a Tel Aviv tra la squadra di Conte e quella di José Mourinho. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TOTTENHAM-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Tottenham-Roma

• Data: sabato 30 luglio 2022

• Orario: 20:15

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Finita la preparazione in Portogallo, la Roma ne approfitta per mettere minuti nelle gambe con altre amichevoli prima dell'inizio della stagione.

Per questo motivo i giallorossi si rescano in Israele, per la precisione a Tel Aviv, per una sfida al sapore internazionale contro il Tottenham.

Grande attesa per rivedere José Mourinho sfidare Antonio Conte, con i due allenatori che condividono le esperienze sulle panchine degli Spurs e dell'Inter.

ORARIO TOTTENHAM-ROMA

La partita Tottenham-Roma si giocherà sabato 30 luglio 2022 alle ore 20.15. Lo stadio che ospiterà l'incontro è il Sammy Ofer di Tel Aviv.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-ROMA IN TV

La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

TOTTENHAM-ROMA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Mourinho e Conte si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sulla gara potrete seguirli anche su GOAL, tramite la nostra diretta testuale che vi accompagnerà dalle formazioni al racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-ROMA

TOTTENHAM (3-4-3) : Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho.