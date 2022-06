Il Tottenham si prepara a chiudere per Richarlison: colpo da 60 milioni di euro

Il Tottenham si prepara a mettere a segno un altro colpo di mercato. Si attendono solo le visite mediche e le firme sul contratto.

Il Tottenham è ad un passo dal piazzare il colpo Richarlison. Secondo quanto appreso da GOAL, l’attaccante brasiliano a breve si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma sul contratto.

La stella dell’Everton nelle scorse settimane era stata data nel mirino dell’Arsenal, ma i Gunners hanno poi preferito virare su Gabriel Jesus e Raphinha.

Gli Spurs hanno dunque trovato lo spiraglio giusto per tentare l’assalto ed ora si apprestano a chiudere la terza importante operazione della loro estate, dopo quelle che ha portato alla corte di Antonio Conte Fraser Forster e Yves Bissouma.

Il Tottenham si assicurerà Richarlison a fronte di un esborso da poco meno di 60 milioni di euro, ai quali andranno potenzialmente aggiunti circa 12 di bonus.

L’attaccante brasiliano si legherà alla sua nuova squadra sottoscrivendo un contratto quinquennale con scadenza fissata nel 2027.

Gli accordi tra le parti sono già stati trovati e non restano ora le visite mediche che rappresenteranno l’ultimo atto prima di sbrigare le pratiche burocratiche del caso.

Il Tottenham può già contare su un reparto offensivo ricchissimo, visto che tra le sue fila può vantare giocatori del calibro di Kane, Son Heung-min, Kulusevski, Lucas Moura e Bergwijn, ma proprio i dubbi legati al futuro di questi ultimi due, hanno spinto il club a fare un investimento così importante.

La volontà è quella di fare in modo che Antonio Conte non rischi di ritrovarsi a corto di elementi offensivi nel corso della stagione e per questo si è deciso di puntare su un attaccante già pronto che ha tutto per essere un potenziale titolare.

Richarlison, 25 anni, in Inghilterra ha già vestito, oltre a quella dell’Everton, anche la maglia del Watford. Nella scorsa stagione ha segnato dieci goal in trenta partite di Premier League.