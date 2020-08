Il Tottenham esce allo scoperto: offerta per Zaniolo, no della Roma

Prima offerta ufficiale del Tottenham, stregato da Nicolò Zaniolo: secco no della Roma che non ha intenzione di vendere il suo gioiello.

Il ritorno in campo dopo il grave infortunio al crociato rimediato a gennaio è stato più che positivo per Nicolò Zaniolo, trascinatore della nelle ultime giornate di campionato in cui ha fatto vedere tutta la sua classe (superbo il goal in coast to coast realizzato alla ).

Prestazioni che non sono sfuggite agli occhi attenti degli uomini di mercato del che, su indicazione di José Mourinho, hanno formulato la prima offerta ufficiale nella giornata di oggi. A riportarlo è 'Sky Sport'.

A Trigoria c'è stato un incontro a cui ha partecipato anche l'agente di Zaniolo, Vigorelli: trattativa stoppata sul nascere dalla volontà della Roma di continuare a puntare sull'ex , nel presente e soprattutto nel futuro.

Secco no alla proposta dei londinesi che potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane, anche se dalla nuova proprietà capitanata da Dan Friedkin emerge con forza l'intenzione di non indebolire la rosa con un addio che sarebbe un duro colpo da assorbire per i tifosi.