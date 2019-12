Tottenham, Mourinho su Eriksen: "Conosco il suo futuro"

L'allenatore del Tottenham José Mourinho dopo la vittoria sul Brighton ha parlato di Eriksen: "Conosco il suo futuro, ma non sarò io a rivelarlo".

L'arrivo di Josè Mourinho in panchina ha dato nuova linfa al . I risultati degli 'Spurs' hanno reagito positivamente alla cura del portoghese e anche nel Boxing Day è arrivata la vittoria contro il .

Uno dei protagonisti della vittoria in rimonta contro i 'Gabbiani' è stato Christian Eriksen, da una cui intuizione è nato il goal di Dele Alli che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-1 per i londinesi. Il trequartista danese va in scadenza di contratto nel 2020 e il suo futuro appare sempre più lontano da Londra. In conferenza stampa, dopo la partita, Mourinho ha parlato dell'ex .

"Conosco il suo futuro, o meglio penso di conoscerlo. La sua comunicazione con me è completamente aperta ed onesta, ci fidiamo l'uno dell'altro. Io conosco il suo futuro, ma non sarò io a rivelarlo. Spetta a lui parlare del proprio futuro, quando prenderà la decisione di farlo, non a me".

Il nome di Eriksen suscita l'interesse di molte squadre, perché la qualità fra le linee del danese sono una merce rara sul mercato. Il trequartista classe '92 è stato più volte accostato a squadre italiane come e , ed un suo possibile futuro in non è da escludere. Mourinho sa già tutto, ma nel frattempo pensa solamente a come utilizzare al meglio la classe di Christian Eriksen.