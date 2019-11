Tottenham, i colpi per Mourinho: nel mirino Bale e Bruno Fernandes

Il Tottenham potrebbe essere grande protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. Nel mirino degli Spurs anche Bale e Bruno Fernandes.

L’approdo di José Mourinho al , rappresenta certamente una delle notizie più clamorose delle ultime settimane. Il club londinese infatti, ha nell’arco di pochissime ore deciso di esonerare Mauricio Pochettino e di ripartire da uno dei più grandi personaggi del panorama calcistico mondiale.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

L’arrivo dello Special One coinciderà con un rilancio delle ambizioni degli Spurs che, con ogni probabilità, si tradurrà in pesanti investimenti in sede di calciomercato.

Secondo quanto riportato da AS, il ritorno di Mourinho in Premier League, potrebbe aprire un’importante via di fuga dal Real per Gareth Bale. Il campione gallese, che proprio nel Tottenham ha giocato per sei stagioni prima di trasferirsi in , potrebbe diventare uno dei grandi obiettivi degli Spurs in vista della prossima estate.

Mourinho è sempre stato infatti un grande estimatore di Bale, tanto che anche quando si è parlato di un suo possibile ritorno a Madrid, ha individuato nel gallese uno dei giocatori da rilanciare. In precedenza, il tecnico lusitano avrebbe voluto portare l’esterno al , allora però non ci fu la possibilità di intavolare una trattativa.

Lo scenario adesso è cambiato, visto che il rapporto di Bale con il Real è giunto al capolinea e che un eventuale addio potrebbe rappresentare una soluzione che accontenta tutti. Pensare ad un suo trasferimento a gennaio è praticamente impossibile, ma il discorso sarà certamente più in discesa la prossima estate.

Tra gli altri giocatori nel mirino di Mourinho c’è anche Bruno Fernandes. Come riportato da O Jogo, l’ex Novara, e è invece un obiettivo per l’immediato e presto potrebbe essere tentato un assalto decisivo.

Il costo del cartellino del centrocampista dello Lisbona si aggirerebbe sui 70 milioni di euro.