Tottenham, ecco Gedson: Eriksen si avvicina all'Inter?

L’ è certamente una delle grandi protagoniste di questa sessione invernale di calciomercato. Il club meneghino, al fine di garantire ad Antonio Conte quei rinforzi che vadano ad ampliare la rosa, si sta muovendo su moltissimi fronti.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

L’obiettivo è quello di garantirsi a gennaio elementi già pronti capaci di garantire fin da subito un’iniezione in termini di qualità e grande continuità di rendimento e tra i profili seguiti con maggior determinazione c’è anche Christian Eriksen.

Il centrocampista del rappresenterebbe un innesto di straordinario valore e sebbene un’intesa tra i due club non sia ancora stata raggiunta, c’è un fattore che potrebbe rendere più in discesa la strada che porta alla possibile fumata bianca: l’approdo di Gedson Fernandes alla corte di José Mourinho.

Gli Spurs hanno infatti annunciato l’arrivo del talento lusitano (che in campo occupa la stessa posizione di Eriksen), attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS