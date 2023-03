Tottenham e Southampton fuori dalla FA Cup: eliminati da Sheffield e Grimsby

I londinesi vengono eliminati dal club secondo in Championship, mentre i Saints escono contro il Grimsby, squadra di League Two, la quarta divisione.

Serata di emozioni e, ovviamente, di sorprese negli ottavi di finale di FA Cup. Clamorose, per come avvenute, sono state le eliminazioni di Tottenham e Southampton, entrambe estromesse da formazioni che militano in categorie inferiori.

Gli Spurs hanno perso 1-0 sul campo dello Sheffield United, capace di strappare la qualificazione grazie alla rete di Ndiaye a undici minuti dal novantesimo.

Si chiude, dunque, l'avventura in coppa per la squadra di Antonio Conte. Una battuta d'arresto inaspettata, a maggior ragione dopo la grande prova nel derby londinese vinto contro il Chelsea. A sorridere è dunque lo Sheffield, attuale seconda forza del campionato di Championship.

La più bella favola di giornata, è però quella del Grimsby, squadra che milita in League Two, ovvero la quarta divisione del calcio inglese. La doppietta di Holovan (entrambi i goal su rigore) ha gelato il St. Mary's Stadium, costringendo i 'Saints' ad alzare bandiera bianca nonostante l'inutile rete nel finale di Caleta-Car.

Morale della favola, perché di favola stiamo evidentemente parlando, Sheffield United e Grimsby accedono tra le prime otto del torneo e ai quarti sfideranno rispettivamente Blackburn e Brighton. Due sfide intriganti, ma che non celano l'ambizione di dare ancora più continuità ad un percorso già di per sé straordinario.