Torregrossa alla Sampdoria: ufficiale l'arrivo dal Brescia

Ernesto Torregrossa lascia il Brescia e si accasa alla Sampdoria, in prestito con obbligo di riscatto. Depositato il contratto in Lega.

Lo si apprende dal sito della Lega di : è ufficiale il trasferimento di Ernesto Torregrossa dal alla , dopo che nella giornata di ieri il calciatore aveva svolto le visite mediche.

La formula del trasferimento dovrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, con un contratto di quattro anni e mezzo siglato dall'ex attaccante del Brescia.

In questa prima parte di stagione in Serie B, Torregrossa ha disputato 12 partite, siglando 5 goal e 3 assist con la maglia del Brescia. Ottima la sua scorsa stagione in Serie A (con 7 goal e 3 assist)

E proprio per questo la Sampdoria ha deciso di puntare su di lui dopo l'infortunio e l'operazione di Gabbiadini. Torregrossa si andrà ad aggiungere ai vari Quagliarella, Keita e La Gumina nel pacchetto offensivo dei blucerchiati.