Il Toronto di Insigne e Bernardeschi cambia allenatore: esonerato Bradley

Bob Bradley non è più l'allenatore del Toronto: sollevato dall'incarico anche il vice Sorber. Dunfield tecnico ad interim.

Non naviga in buone acque il Toronto, penultimo nel Gruppo Est di MLS con 19 punti conquistati in 20 partite: un rendimento che ha indotto la società a prendere un provvedimento drastico.

Bob Bradley, infatti, non è più l'allenatore (oltre che il direttore sportivo) della squadra che, tra le proprie fila, conta anche Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi: sollevato dall'incarico anche il suo vice (e direttore tecnico) Mike Sorber.

"Bob ha svolto il suo lavoro al Toronto da professionista vero - le parole del presidente Bill Manning riportate dal sito ufficiale del club - e lo ringraziamo per la passione e il lavoro instancabile durante il suo tempo qui. Siamo tutti delusi di non essere stati in grado di ottenere i risultati che ci aspettavamo".

Bradley era stato nominato capo allenatore il 24 novembre 2021 ma, durante la sua gestione, non sono arrivati i risultati sperati da dirigenza e tifoseria.

A guidare il Toronto ad interim sarà Terry Dunfield, promosso dal ruolo di allenatore dell'Under 17 nell'Academy del club canadese.