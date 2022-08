Toronto trascinato da Criscito: sinistro al volo vincente nel 2-2 contro New England Revolution

Il primo goal di Criscito con la maglia del Toronto è una perla assoluta: 'oscurati' Insigne e Bernardeschi, quest'ultimo a segno su rigore.

Quinto risultato utile consecutivo in MLS per il Toronto che, nella notte italiana, ha raccolto un punto contro il New England Revolution: 2-2 il risultato finale, a fortissime tinte azzurre per giunta.

Entrambe le reti della compagine canadese sono state ad opera di due dei tre italiani presenti in rosa: la prima, quella del momentaneo 1-0, l'ha realizzata il solito Federico Bernardeschi, giunto al quarto sigillo personale grazie ad un rigore concesso per un fallo di Makoun su Akinola.

Gli ospiti hanno rimontato a cavallo tra il primo e il secondo tempo, ma il Toronto ha trovato la forza di reagire fino al goal del definitivo pari: un'autentica gemma confezionata da Domenico Criscito, con un sinistro al volo che ha strappato gli applausi di tutto lo stadio.

Assist di Bradley a propiziare il mancino dell'ex Genoa, scoccato dal limite dell'area di rigore: nulla da fare per il portiere avversario Petrovic, freddato con quella che è anche la prima gioia d'oltreoceano per il classe 1986.

A secco invece Lorenzo Insigne, rimasto in campo per tutti i 90 minuti: il suo bottino resta così fermo a due reti, in un computo totale che parla di sette marcature italiane per un Toronto sempre più in versione 'Little Italy'.