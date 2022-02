Torneo negli USA tra club di Serie A durante i Mondiali: la possibile formula e le date

Un progetto ambizioso, sicuramente di rottura quello che negli ultimi mesi starebbe portando avanti la Lega Serie A: portare il massimo campionato italiano negli USA durante i Mondiali in Qatar.

Questo quanto svelato da Tuttomercatoweb e che richiama a un torneo che la Lega starebbe pensando di organizzare tra i club della Serie A negli Stati Uniti, chiaramente senza i giocatori convocati dalle Nazionali.

Ma come funzionerebbe? Quali sarebbero le regole, le modalità e le date di questa nuova competizione? Diverse sono le motivazioni che hanno portato la Lega Serie A a pensare al progetto.

TORNEO TRA I CLUB DI SERIE A NEGLI USA: LA FORMULA

Partendo da un dato, che riguarderebbe un numero di 80, 85 giocatori dei club di Serie A impegnati ai Mondiali (nella migliore delle ipotesi, quindi con l'Italia qualificata), le squadre potrebbero contare su almeno 560-570 calciatori in totale.

Il torneo quindi potrebbe essere organizzato con due fasi complessive: una iniziale a gironi e una, classica, a tabellone tennistico, con quarti di finale, semifinale e finale.

TORNEO TRA I CLUB DI SERIE A NEGLI USA: LE POSSIBILI DATE

Considerando che la pausa prevista per i Mondiali in Qatar, in programma tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022, va da un mese e mezzo a due mesi complessivi, il torneo tra club di Serie A negli USA occuperebbe un periodo complessivo di 20 giorni che finirebbe in concomitanza con i Mondiali.

La motivazione è stata spiegata dall'Head of Competitions della Lega Serie A, Andrea Butti, a Tuttomercatoweb.

"Il torneo durerà una ventina di giorni, ovvero un periodo coscpicuo di lavori e partite, che consentano a tutti di arrivare a gennaio alla pari di chi parteciperà in Qatar. Seguiremmo il flusso del Mondiale con un torneo per poi riprendere con la preparazione al campionato".