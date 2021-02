Torino, ufficiale l'arrivo di Sanabria: contratto fino al 2025

Antonio Sanabria torna ancora in Serie A, stavolta però a Torino. Ha firmato un contratto valido fino al 2025. Ma è positivo al Covid-19.

Dopo le avventure con le maglie di Roma, Sassuolo e Genoa, Antonio Sanabria torna ancora in Serie A, ma stavolta per vestire la divisa granata del Torino. Voluto fortemente da Urbano Cairo e Davide Nicola, il paraguaiano è stato ufficialmente annunciato oggi.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della società piemontese.

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Betis Balompié il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria. L'attaccante ha firmato un contratto di quattro anni. Tutto il Torino Football Club accoglie Sanabria con un caloroso abbraccio: benvenuto a Torino, Sempre Forza Toro!".

Contratto fino al 2025 per l'attaccante paraguaiano che però, prima di poter esordire con la nuova maglia, dovrà guarire dal Covid-19.

"Nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore. Sanabria, che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario".

Per Nicola un rinforzo di spessore in attacco, dove concorrerà con Zaza e Bonazzoli per giocare affianco a capitan Belotti e aiutare la squadra a risollevarsi dalle ultime posizioni della classifica.