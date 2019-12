Torino, su Zaza piomba la Fiorentina: lo vuole a gennaio

Simone Zaza ha litigato con Walter Mazzarri e secondo 'La Nazione' lascerà il Torino a gennaio. La Fiorentina aggancia il Sassuolo nella corsa.

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, Walter Mazzarri e Simone Zaza hanno litigato. Tra i due non sembra esserci nemmeno il margine per la ricucita dello strappo e così la partenza dell'attaccante italiano a gennaio pare inevitabile.

Secondo quanto riportato da 'La Nazione', anche la si è inserita nella corsa a Simone Zaza, visti i continui problemi di attacco che sta dovendo affrontare Vincenzo Montella in questa stagion.

L’operazione che ha in mente la Fiorentina è quella di un prestito senza diritto di riscatto anche per non vincolare le due parti che magari, a fine stagione potrebbero comunque decidere di proseguire insieme.

Ricordiamo che su Zaza c'è però forte anche il , soprattutto se dovesse partire Domenico Berardi. Per l'attaccante del , quello a Reggio Emilia, sarebbe un ritorno dopo gli anni d'oro della sua esplosione tra Serie B e .