Torino su Ramirez, Ferrero: "Giampaolo lo vuole e lui vuole andare"

Gastòn Ramirez è ad un passo dal diventare il quinto rinforzo dell'estate del , il trequartista desiderato da Giampaolo per il suo 4-3-1-2. I due sono stati insieme alla , ora possono ritrovarsi.

Nelle prossime ore, secondo 'Tuttosport', potrà essere definita l'intesa per 2,5 milioni di euro di cartellino. Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, ha spiegato le volontà del giocatore e dei club.

"Giampaolo vuole Ramirez e a sua volta il giocatore desidera raggiungere il tecnico in granata. Sarei felice per Giampaolo e per il ragazzo, un po’ meno per me stesso. Betancourt, agente di Gaston, incontrerà Osti e Pecini per provare a definire l’operazione".