Torino, Singo il meno pagato in Serie A: 30000 euro

È il difensore del Torino Singo il meno pagato della A: l'ivoriano percepisce 30000 euro annui di stipendio. Seguono Alastra, Andrenacci e Mangraviti.

Da Cristiano Ronaldo a Wilfried Stephane Singo, l'alfa e l'omega degli stipendi della è tutta a . Se il portoghese della è infatti il più pagato con il suo stipendio netto da 31 milioni all'anno, il centrale ivoriano granata è il giocatore con lo stipendio più basso del campionato: 30000 euro.

A rivelarlo è 'La Gazzetta dello Sport', la quale oggi ha composto il tabellone dei monte ingaggi di tutte e 20 le squadre di Serie A.

Difensore classe 2000, Singo ha già collezionato 3 presenze con il Torino nelle gare di qualificazione ai gironi di . Un totale di 19' divisi tra Debrecen e i due incontri contro il Soligorsk.

Solo panchina invece per il momento in campionato, dove Singo deve ancora fare il suo debutto in Serie A. Per lui questa è infatti la prima vera stagione alle dipendenze di Walter Mazzarri, essendo stato impegnato soprattutto con la Primavera granata nel corso della passata stagione, quando a gennaio venne prelevato dal Denguélé.

A seguire, in questa classifica dei meno pagati della Serie A, ci sono il terzo portiere del Fabrizio Alastra, quello del Lorenzo Andrenacci e - sempre nelle Rondinelle - il difensore Massimiliano Mangraviti. Tutti e tre percepiscono uno stipendio annuo netto di 40000 euro.