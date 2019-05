Torino-Sassuolo: diretta streaming gratis

Guarda il lunch match Torino-Sassuolo in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Il di Walter Mazzarri si gioca il tutto e per tutto negli ultimi due turni di campionato e sfida il di Roberto De Zerbi nel lunch match della 36ª giornata di . I piemontesi sono settimi in classifica con 57 punti, frutto di 14 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte e nutrono ancora speranze di qualificazione alla prossima , con il 4° posto che dista 5 lunghezze, gli emiliani si trovano in 10ª posizione con 42 punti, a pari merito con la (ma in vantaggio sui biancazzurri negli scontri diretti), con un cammino di 9 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Torino-Sassuolo su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

'Il Gallo' Andrea Belotti, autore di 13 reti in 34 partite giocate, per i granata, e Khouma Babacar e Domenico Berardi, a segno 7 volte a testa, per i neroverdi, sono i migliori marcatori delle due squadre. Il Torino ha collezionato 7 punti nelle ultime 3 gare disputate, con 2 successi consecutivi e un pareggio nel Derby della Mole con la campione d' , il Sassuolo invece ha ottenuto 5 punti, conquistando 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate.

TORINO-SASSUOLO DIRETTA STREAMING

La piattaforma DAZN ha acquistato i diritti di 114 partite di Serie A per 3 stagioni, dunque di 3 gare a giornata. Fra le partite in palinsesto per la 36ª giornata della Serie A 2018-19 c'è anche il lunch match Torino-Sassuolo, in programma domenica mattina allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Attivando il mese gratuito potrete vedere Torino-Sassuolo e tutti gli eventi in programma su DAZN. Dopo 30 giorni si potrà continuare a usufruire del servizio pagando 9.99 euro ogni mese. Sarà possibile disdire in qualsiasi momento la sottoscrizione senza costi aggiuntivi.

TORINO-SASSUOLO DATA E ORARIO

Torino-Sassuolo si disputerà la mattina di domenica 12 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 12.30.