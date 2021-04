Torino-Roma, le formazioni ufficiali: gioca Mirante

Fonseca dà fiducia a Mirante tra i pali, chance per Reynolds e Carles Perez. Borja Mayoral punta. Nicola si affida a Sanabria e Belotti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-ROMA

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Veretout, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Nicola propone la coppia Sanabria-Belotti, con Verdi ormai dirottato a centrocampo nel ruolo di mezzala. Vojvoda e Ansaldi gli esterni, Lukic e Mandragora completano la mediana. Izzo, Nkoulou e Bremer proteggono la porta di Milinkovic-Savic, sostituto di Sirigu.

Diverse novità per Fonseca: Borja Majoral torna titolare a discapito di Dzeko, bomber di Europa League; sulla trequarti spazio per Carles Perez e Pedro. Chance per Reynolds sulla fascia destra, con Bruno Peres a sinistra. Villar e Veretout formano la coppia di centrocampo. Fazio, Cristante e Ibanez davanti a Mirante.