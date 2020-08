Colpo Torino: fatta per Ricardo Rodriguez, al Milan 3 milioni più bonus

Il Torino chiude col Milan per Ricardo Rodriguez: affare definito, costo dell'operazione 3 milioni più bonus.

Per i crismi dell’ufficialità bisognerà probabilmente attendere ancora qualche giorno, ma sembra essere ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Ricardo Rodriguez al .

Come riportato da Sky, l’ultimo incontro tra gli uomini mercato del club granata ed il ha dato gli esiti sperati ed ora si attende solo che gli ultimi tasselli vadano al loro posto per la definitiva fumata bianca.

L’operazione è praticamente conclusa sulla base di un esborso da parte del Torino di 3 milioni di euro più bonus. Adesso vanno sono limati gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio, ma il sì dell’esterno elvetico potrebbe arrivare già nella giornata di venerdì.

Rodriguez, classe 1992, è approdato al Milan nell’estate del 2017 dopo le ottime annate vissute in al . Lo scorso 30 gennaio, dopo una prima parte di stagione vissuta in rossonero anche agli ordini di Marco Giampaolo, tecnico che ritroverà a Torino, si è trasferito in prestito al con il quale ha totalizzato sei presenze nel massimo campionato olandese.