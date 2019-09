Il Torino aspetta le scuse, Nkoulou: "Si sono rifiutati di cedermi"

In casa Torino non si è ancora chiuso il caso Nkoulou. Il giocatore continua ad essere ai margini della rosa e si allena da solo.

Quello che sta vivendo Nicolas Nkoulou è un inizio di stagione diverso da tutti gli altri. Mentre il infatti vola in campionato e si riscopre primo dopo due turni a braccetto con dei colossi come e , il suo presente è fatto di allenamenti in solitaria e tanta tribuna.

Come riportato da Tuttosport, da quattordici giorni ormai il difensore è ai margini della rosa granata. Lavora da solo e in orari diversi da quelli dei compagni con i quali di fatto non ha più incontri all’interno degli spogliatoi o del centro sportivo. Nkoulou si è di fatto autoescluso dal momento in cui, nel commentare con Mazzarri i suoi palesi errori contro il Wolverhampton nella gara d’andata dei playoff di , ha detto di non ‘esserci con la testa’ ed anzi ha chiesto di non giocare la successiva gara di campionato contro il .

Da allora il campo l’ha visto solo da lontano e il fatto che entro la chiusura della sessione estiva di calciomercato non abbia trovato una nuova squadra, lascia pensare che il suo ‘esilio’ durerà ancora per diverso tempo. In realtà la possibile svolta dipende da lui. Il Torino pretende che il giocatore si scusi con la società, l’allenatore ed il resto del gruppo.

La linea scelta dal club grana è chiara, ma Nkoulou, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare passi indietro. Parlando a L’Equipe anzi, il difensore ha rilanciato.

“Io sono un uomo leale e onesto. Nella mia carriera mai nessun compagno, allenatore o dirigente ha mai messo in dubbio la mia professionalità e ancor meno la mia educazione. Un professionista deve informare il suo datore di lavoro se non è nelle migliori condizioni possibili per svolgere il suo lavoro ed è quello che ho rispettosamente fatto”.

Nel corso dell’estate il nome di Nkoulou è stato accostato a quello di diversi club italiani e stranieri.